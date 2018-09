Perché, riguardo alla manovra economica allo studio del governo, sento parlare di reddito di cittadinanza – la proposta principale dei grillini in campagna elettorale – e non di flat tax, che invece era il cavallo di battaglia del centro-destra, il quale fino a prova contraria vinse le elezioni? Perché in Italia non si fa mai quello che chiedono i cittadini con il loro voto?

Spendere miliardi per incentivare le persone a non lavorare (o a farlo in nero) invece che per aiutare chi può assumerle è lontano anni luce da ciò che serve all’Italia. Flat tax, investimenti per la crescita nel Mezzogiorno, sostegno alle imprese: questi i provvedimenti che FdI sosterrà quando la manovra arriverà in aula. Non l’assistenzialismo fine a se stesso che piace ai Cinquestelle, buono per prendere voti ma non per rilanciare l’Italia”.