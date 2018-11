“Fratelli d’Italia chiede al Governo l’emanazione di un “decreto maltempo” per dare una risposta immediata alla devastazione impressionante che ha colpito l’Italia. Dalla Sicilia al Veneto, ci sono interi territori in ginocchio che hanno bisogno dell’intervento urgente dello Stato. Profondo cordoglio per le vittime, a partire da quelle causate dal maltempo che ha colpito Casteldaccia e Agrigento”.