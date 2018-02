L’Italia è in piena emergenza sicurezza. Chiediamo condanne esemplari e certezza della pena per chi attenta alla sicurezza dei cittadini. È tempo che gli italiani tornino a credere in uno Stato che garantisca loro sicurezza, ordine e legalità. Per fare questo dobbiamo sostenere le nostre forze dell’ordine e le forze armate con stipendi e straordinari dignitosi, dotazioni adeguate di personale, mezzi e tecnologie utili al contrasto del crimine e del terrorismo.

Basta con i decreti “svuota carceri” e con gli sconti automatici di pena. Tra le priorità di Fratelli d’Italia ci sarà il contrasto a tutte le mafie, comprese quelle emergenti che stiamo importando anche attraverso l’immigrazione incontrollata. Fratelli d’Italia vuole avviare la cartolarizzazione del 50% dei beni sottratti alla malavita per finanziare un fondo specifico a favore del comparto difesa-sicurezza. È una proposta concreta ma anche dall’alto valore simbolico: difendere chi ci difende ogni giorno e combatte la criminalità con i soldi stessi della criminalità. Così Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata ad affaritaliani.it.

Sicuri in casa nostra e sicuri nelle strade delle nostre città

– Più pattuglie in strada e più presenza dello Stato

– Più illuminazione e più telecamere

– Nucleo specializzato delle Forze dell’Ordine e sezioni specializzate nelle procure contro furti e rapine

– Inasprimento delle pene

– Legge per sancire che la difesa è sempre legittima