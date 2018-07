Inaccettabile la volontà dell’Austria di concedere la cittadinanza austriaca agli italiani di lingua tedesca e ladina, ponendo così le basi della secessione dell’Alto Adige. Non abbiamo ancora sentito parole nette e decise del Governo Conte e di Matteo Salvini contro questa aggressione diplomatica all’Italia.

Fratelli d’Italia è pronta alle barricate per difendere l’Italianità di quelle terre. Se l’Austria perseguirà sulla sua strada, chiederemo che non sia riconosciuta la doppia cittadinanza italiana – austriaca: chi vorrà quella di Vienna, perderà quella italiana e il privilegio di “minoranza linguistica”. Non so a chi converrà.