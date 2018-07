“Io non dico se il centro-destra esiste ancora, ma mi sento di dire che in futuro sarà difficile che ci sia lo schieramento politico del centro-destra”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Montemarcello per la rassegna “Liguria d’Autore”.

“C’è un sentimento di centro-destra che è maggioritario in Italia, ma non vuol dire che ci sia uno schieramento di centro-destra. Serve però una forza politica che presidi quel campo e noi ci candidiamo a farlo”. A riportare le dichiarazioni della Meloni è “Tgcom24”.