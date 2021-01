“Purtroppo, attesi gli ultimi eventi, si registrano all’interno della nostra comunità, 13 casi di persone positive al Covid-19.

Ringraziando Iddio, la maggior parte di loro, non hanno sintomo alcuno, gli altri hanno una sintomatologia blanda, che rimane gestibile. La situazione è monitorata, tant’ è che con l’Asrem, grazie anche al lavoro certosino e scrupoloso dei medici di medicina generale, abbiamo ricostruito la catena dei contatti dei positivi e tra domani e dopodomani verranno sottoposti a tampone tutti coloro che, con gli stessi, hanno avuto contatto.

Intanto, in via cautelativa, tutti sono in isolamento fiduciario e, per ulteriore cautela, abbiamo disposto la sospensione della didattica in presenza dall’11 al 17 gennaio 2021, in tutte le scuole di ogni ordine e grado (nido, sez. primavera, infanzia, primaria).

Seppur la situazione è monitorata e si stanno attuando i protocolli, mai come adesso si rende necessario, per ciascuno di noi, essere scrupolosi ed attenti nel rispettare le note regole di contenimento dell’epidemia per cui è fatto assoluto obbligo:

– di indossare la mascherina;

– di distanziamento sociale;

– di sanificazione delle mani“.

Emessa un’ordinanza di chiusura delle scuole