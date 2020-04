Un medico del pronto soccorso del ‘Veneziale’ di Isernia è risultato positivo al Coronavirus. Da quanto si è appreso avrebbe lavorato non sapendo di essere contagiato. Al manifestarsi dei primi sintomi, ha effettuato subito il tampone che ha dato esito positivo. Al pronto soccorso ci si è già attivati con le operazioni di sanificazione dei locali. Tutti i medici e i sanitari del reparto saranno sottoposti a tampone. Da segnalare anche un’altra persona residente a Isernia ma appartenente al cluster del Neuromed, asintomatica e già in quarantena nella sua abitazione, risultata positiva.

Il dr. Lucio Pastore, dirigente medico del Pronto Soccorso, scrive su Facebook

Essendo il Pronto Soccorso un luogo sensibile, è giusto avvertire la popolazione di quanto accaduto. La madre di un nostro dipendente, ricoverata in un istituto di riabilitazione in Campania, è risultata positiva al tampone Covid. Per questo motivo abbiamo sottoposto il dipendente a tampone ed anche lui è risultato positivo. Il dipendente è stato allontanato dal servizio, gli ambienti del Pronto Soccorso sono stati sanificati, domani tutto il personale farà il primo tampone per poi ripeterlo a distanza. Tutti i rilievi epidemiologici per gli eventuali contatti li stiamo rilevando. Il tampone positivo alla madre è risultato due giorni fa. Il tampone positivo al dipendente è risultato questa sera. Entrambi i soggetti sono asintomatici. Ci atterremo a tutte le indicazioni che ci verranno date. Noi abbiamo tutti comunque lavorato sempre con i presidi di protezione. Non dovrebbero esserci problemi ma è giusto avvertire la popolazione.