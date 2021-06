di Giovanni Minicozzi

“La notte scorsa ho fronteggiato da solo le emergenze di una quindicina di pazienti e per domani i turni sono ancora scoperti”. A parlare è un medico del pronto soccorso di Isernia da noi contattato il quale ha denunciato una infinità di inadempienze in capo alla direzione generale dell’Asrem.

“Abbiamo richiesto più volte a Oreste Florenzano un incontro per evidenziare e, possibilmente, risolvere le criticità che da tempo impediscono il corretto funzionamento del reparto ma il direttore generale si è lavato le mani come Ponzio Pilato scaricando ogni responsabilità sul direttore sanitario del Veneziale” – ha spiegato il nostro interlocutore.

Al momento al pronto soccorso di Isernia sono in servizio solo quattro medici dei quali uno solo è specializzato in medicina d’urgenza. In sostanza ciò significa che non c’è qualità e che non si riescono a coprire i turni H 24 se non attraverso prestazioni aggiuntive che, peraltro, i medici accettano solo per senso di responsabilità nei confronti dei pazienti.

“Non basta solo reperire altro personale – ha aggiunto il medico da noi contattato – ma serve un diverso approccio culturale nella gestione del servizio di emergenza – urgenza. Il nostro reparto, di fatto, non è idoneo in quanto è stato declassato da unità operativa complessa a unità operativa semplice. I pazienti più gravi dobbiamo trasportarli al Cardarelli mentre altri decidono di andare a curarsi fuori regione. In più mancano specialisti in medicina d’urgenza oltre che medici per garantire i turni di lavoro” ha concluso il nostro interlocutore apparso sconsolato e molto arrabbiato per la situazione di estrema difficoltà che vive sulla propria pelle.

Dunque Oreste Florenzano continua imperterrito a ignorare i problemi che toccano drammaticamente tanto i cittadini molisani bisognosi di cure quanto lo stesso personale sanitario stremato e ignorato dai vertici dell’azienda sanitaria regionale. Intanto i livelli essenziali di assistenza sprofondano pericolosamente nella zona ad alto rischio tra l’indifferenza e l’arroganza di chi vive a spese e sulle spalle dei molisani.