“A Milano un imprenditore molisano dà gratuitamente i propri appartamenti agli operatori sanitari che ne hanno bisogno e che ogni giorno combattono in prima linea contro il Coronavirus. I condomini si ribellano, tra chi ha paura per i familiari, chi dice di mandarli via e chi vieta loro di usare l’ascensore”. Dunque, eroi sì, ma a casa degli altri. “Le Iene” hanno intervistato Alberto (nome di fantasia) che ha deciso di raccontare, a volto coperto per non farsi pubblicità, come una buona azione si sia trasformata in un boomerang dalle conseguenze spiacevoli.

“Di fronte all’emergenza di Coronavirus, il giovane imprenditore, nella prima metà di marzo decide di aiutare come può tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari che in questo momento stanno combattendo in prima linea: <<Ho deciso di dare in maniera del tutto gratuita alcuni appartamenti che ho a Milano e che di solito affitto per pochi giorni ai turisti>>. In pratica ospita operatori sanitari che ne hanno bisogno”. La reazione dei condomini è stata a dir poco sorprendente nei confronti di chi, ha come unica colpa, quella di aiutare e tentare di salvare la vita ai pazienti infettati dal Covid-19.

Per leggere il pezzo in forma integrale e guardare l’intervista all’imprenditore molisano, cliccate sul link a seguire

