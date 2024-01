di Redazione

“MEDCARE 23 UKRAINE”, l’ultima pubblicazione di Mino Dentizzi, sarà protagonista dell’itinerario culturale “Percorsi in Biblioteca” venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 17.30, presso la sala di lettura “E. La Riccia” della Biblioteca comunale “Bartolomeo Preziosi”. L’iniziativa è promossa dal Lions club Larino di concerto con il Comune frentano e affronterà nella cornice della Biblioteca comunale l’esperienza della missione effettuata da Mediterranea Saving Humans a Livl in Ucraina nel mese di giugno del 2023. Medcare 23 Ukraine è il diario di bordo della missione, che riporta i sentimenti e le sensazioni, dello stesso autore il dottor Mino Dentizzi, condivisi con tre giovani colleghi. La vita in una città lontano dal fronte, ogni tanto bombardata e con tanti profughi. Le emozioni e la percezione del contesto impregnato di umanità e le riflessione sulla pace e la guerra, che questa esperienza ha lasciato negli animi di chi l’ha vissuta. L’incontro moderato da Graziella Vizzarri, dopo i saluti istituzionali di Pasquale Gioia, Presidente del Lions Club Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco della città di Larino e Iolanda Giusti, Assessore alla cultura vedrà gli interventi del dottor Mino Dentizzi, autore del libro e il giornalista Giuseppe Pittà.