Vice Store Manager: i candidati dovranno affiancare lo store manager nelle operazioni fiscali e contabili; Gestire gli ordini, lo scarico, l’allestimento e il rifornimento delle merci; Preparare le aree promozionali; Gestire il personale e le relazioni con la clientela etc.

Requisiti: Diploma; Precedente esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella GDO o c/o supermercati come vice responsabili di punto vendita o responsabili di reparto; Disponibilità a lavorare su turni e nei festivi.

Store Manager: i candidati dovranno Provvedere alle operazioni fiscali e contabili; Relazionarsi con la clientela; Gestire gli ordini; Gestire scarico, allestimento e rifornimento delle merci; Gestire il personale etc.

Requisiti: Diploma; Precedente esperienza di almeno 2 anni nella gdo o c/o supermercati come responsabile; Capacità di gestione di un team; Buona propensione ai rapporti interpersonali; Capacità di problem solving; Orientamento ai clienti e agli obiettivi.