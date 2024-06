di T.A.

EUROPEI DI CALCIO ALLE PORTE E A VENAFRO CI SI ATTREZZA CON MAXISCHERMO SUL CORSO PRINCIPALE.

Pronti, via ! A giorni non si parlerà d’altro se non degli Europei di calcio, con l’Italia che deve difendere il titolo continentale conquistato nella precedente edizione. A tanto si stanno preparando mister Spalletti & C, con l’Italia calciofila che guarda ed ascolta interessata a quanto si va facendo in questi giorni di vigilia da parte del Clan Italia, guidato appunto da Spalletti. Ad onor del vero non è tanto piaciuto, o meglio nient’affatto ha soddisfatto, lo 0-0 in amichevole con la Turchia di Donadoni, ma si spera che di qui a qualche giorno, quando si comincerà a far sul serio con le prime partite del torneo continentale, “la musica” cambi e l’Italia e gl’italiani sorridano soddisfatti. Intanto i tifosi del tricolore in ogni angolo della penisola si stanno attrezzando per accogliere e seguire al meglio le partite della nazionale. Anche Venafro non sfugge a tanto e per la partita di esordio del prossimo 15 giugno con l’Albania si allestirà maxi schermo da parte degli Ultras del Venafro sul centrale Corso Campano perché tutti assieme si assista al match, sperando nel suo esito favorevole. L’augurio, ovviamente, è che l’iniziativa porti bene all’Italia di Spalletti, consentendo una franca e convincente vittoria, quale beneaugurante “biglietto da visita”. Ed allora anche dal Molise intero FORZA ITALIA !