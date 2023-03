Lo spettacolo teatrale del cantautore il 6 maggio prossimo a partire dalle h 21.00

Maurizio Santilli, attore showman e cantautore di Venafro, torna ad esibirsi nella sua terra di origine. Lo farà sabato 6 maggio prossimo a partire dalle h 21.00 all’Auditorium di Isernia, presentando il proprio spettacolo teatrale “Io adoro la sintesi … sarò bre …”. Un ritorno gradito, alla luce della valenza artistica dell’attore venafrano, artisticamente nato col compianto concittadino Enzo Guarini col quale aveva dato vita al fortunato duo “I Guarilli” (nome ideato dalla fusione dei due cognomi anagrafici di Guarini e Santilli) e quindi avviatosi da solo sulla strada teatrale una volta scomparso il concittadino ed amico, affermatosi -si ricorda- come chitarrista, cantante ed attore. Lo spettacolo teatrale di Maurizio Santilli del prossimo 6 maggio all’Auditorium isernino dalle sue stesse spiegazioni : “Racconta la storia degli umoristi del’900 da Petrolini a Marchesi, da Campanile a Flaiano. E’ il teatro della parola quello portato in scena tra intuizioni linguistiche, acrobazie lessicali e calembour di qualità. Ma chi è l’umorista ? Non è il comico la cui battuta spesso è fine a se stessa ma è un fine osservatore della società da cui trae spunto per massime e aforismi dal risultato dolceamaro dello sberleffo di qualità”. Prevendite dei biglietti presso le agenzie e on line.