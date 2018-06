Alcuni dati statistici sugli esami di maturità in svolgimento in Molise diffusi dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’inizio ufficiale della maturità 2018 si avrà con lo scritto di Italiano (prima prova), previsto per mercoledì 20 giugno alle 8:30. La prova durerà sei ore. La seconda prova è fissata per giovedì 21 giugno, sempre alle 8:30. La terza prova è in programma il 25 giugno. Seguiranno gli orali.

TOTALE STUDENTI CANDIDATI (DATO REGIONALE): 2.677;

TOTALE CANDIDATI PROVINCIA DI CAMPOBASSO: 2.103;

TOTALE CANDIDATI PROVINCIA DI ISERNIA: 574;

TOTALE CLASSI QUINTE COINVOLTE PROVINCIA DI CAMPOBASSO: 104;

TOTALE CLASSI COINVOLTE PROVINCIA DI ISERNIA 30;

TOTALE COMMISSIONI DI ESAME PROVINCIA DI CAMPOBASSO: 53;

TOTALE COMMISSIONI DI ESAME PROVINCIA DI ISERNIA: 15.