Col nuovo anno, tornano in auge temi datati di Venafro, come l’ambiente, il territorio e di riflesso la salute dei cittadini. Se n’è detto infatti nel corso della preannunciata manifestazione studentesca della mattinata in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato della città, giusto ai piedi degli uffici municipali. A parteciparvi in massa gli studenti delle Superiori di Venafro che per una giornata hanno preferito manifestare per i temi appena enunciati, rinunciando alle lezioni a scuola. Ai giovani infatti interessava dire di ambiente e salute popolare in presenza degli amministratori locali del territorio dell’estremo Molise dell’ovest e tanto è avvenuto. Piazza Vittorio Veneto quindi con tanti giovani presenti e diversi anche i rappresentanti degli enti locali dell’ambito in questione. Nella circostanza si è posto l’accento su una maggiore tutela dell’area del Venafrano, così da rassicurare gli animi e garantire alle popolazioni territorio ed aria salubri ed affidabili. A promuovere l’incontro ed il confronto della mattinata era stato il comitato studentesco delle Superiori cittadine, invitando la popolazione ad intervenire alla manifestazione per affrontare tutti assieme il delicato discorso circa l’affidabilità dell’aria e dell’ambiente nel territorio in questione. Tanti gl’interventi nel corso della mattinata e soddisfazione evidente al termine dell’evento, inteso come baluardo protettivo a difesa del territorio del Molise dell’ovest e delle popolazioni che vi risiedono.