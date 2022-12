Oltre a Santa Messa e scoprimento/benedizione del “Presepe dentro le mura”, in calendario anche l’annuale omaggio all’Immacolata Concezione con deposizione di corona di fiori alla Statua in cima al campanile

Mattinata particolare e ricca di eventi quella di giovedì 8 dicembre alla Basilica di San Nicandro di Venafro. Oltre alla Santa Messa del giorno festivo ed allo scoprimento/benedizione dell’artistico “Presepe dentro le mura”, realizzato lungo la discesa per la Cripta dov’è situato il Sarcofago con i resti mortali del Patrono della città, San Nicandro, da segnalare anche l’annuale deposizione della corona di fiori alla statua dell’Immacolata posta in cima al campanile dello stesso luogo di culto. Come da consolidato rito, creato decenni addietro dagli stessi Frati Cappuccini dell’attiguo Convento Francescano, saranno i Vigili del Fuoco a salire in cima al campanile coi mezzi del Corpo, depositando la corona di fiori precedentemente benedetta in Basilica al collo dell’immagine della Vergine. E dal basso i tanti fedeli presenti non mancheranno di tributare all’evento significativi e scroscianti applausi. Un rito bellissimo, questo dei fiori all’Immacolata in cima al campanile della Basilica del Patrono, che si ripete da anni ed ogni volta è intenso, particolare, emozionante ed assai partecipato.