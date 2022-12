Una mattinata fuori dalle aule scolastiche dell’obbligo per cantare, ballare ed esibirsi sotto gli occhi attenti dei docenti e per la soddisfazione dei genitori. È quanto attuato da fanciulle e fanciulli della città che con costumi adatti alla circostanza hanno cantato e ballato in piazza Totò a Venafro, interpretando canzoni e ritmi tipici del periodo natalizio.

1 du 5

Quindi il trasferimento in altre zone della Venafro antica, tra cui la piazzetta della chiesa di Cristo, dove hanno dato vita ad altre allegre ed applaudite esibizioni sotto gli sguardi attenti e soddisfatti di docenti e genitori. Ed allora un ” Bravi ” in tutta convinzione a tutti questi giovani interpreti, segno evidente della loro valenza personale e dell’azione formatrice della scuola.