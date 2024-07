di T.A.

Una mattinata decisamente da tregenda quella appena vissuta dagli utenti postali di Pozzilli e Venafro. Nel Comune più piccolo, Pozzilli, lavoratori postali ed utenti ad attendere tempi lunghissimi date le linee out. Impossibile cioè qualsiasi operazione allo sportello e contrarietà palese da parte degli utenti, spazientiti per i lunghissimi tempi di attesa. Del resto in difficoltà, data la contrarietà dell’utenza, gli stessi impiegati postali costretti loro malgrado alla forzata inoperosità. E non poco utenti, che intanto si contavano sempre più numerosi in attesa nell’ufficio, costretti loro malgrado ad andar via e rinunciare all’operazione programmata dovendo svolgere altri impegni personali nella mattinata. Ancora peggio la situazione a Venafro, dove da qualche settimana l’unico ufficio postale cittadino -nonostante gli 11mila residenti venafrani (!)- si è trasferito in un prefabbricato a ridosso del lavatoio comunale al fine di consentire i lavori di adeguamento ed ammodernamento alla storica sede di Piazza D’Acquisto. Qui gli utenti, a decine ed abbondantemente spazientiti e contrariati, costretti addirittura ad attendere il proprio turno all’esterno del prefabbricato, sotto il sole cocente della giornata e con la temperatura che sfiorava i 40° ! Qualcosa di incredibile e di assolutamente inaudito ! Possibile mai non aver pensato per tempo da parte di Poste Italiane a disagi del genere per l’utenza venafrana ? O qualcuno delle Poste riteneva che in estate non ci sarebbero stati il sole e le temperature impossibili ? Ed ancora: possibile mai non aver programmato un riparo per l’utenza in attesa all’esterno del prefabbricato ? Certo è che tutto quanto appena descritto, e purtroppo assolutamente rispondente alla realtà, è roba da non credere ! E come se non bastasse … il postamat nella mattinata a Venafro senza denaro ! Conseguentemente i “poveri” utenti postali venafrani costretti ad accedere all’interno del prefabbricato anche solo per prelevare ed ammassati a decine in attesa e sotto il sole a 40° fuori dall’impossibile -quanto a comodità ed accoglienza per l’utenza- nuova sede temporanea di Poste Italiane a Venafro a due passi da anatre, papere e lavatoio municipale ! No, nient’affatto un bell’inizio di luglio per tanti cittadini di Pozzilli e Venafro !