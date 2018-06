Sono di Latina gli sposi che questa mattina hanno detto ‘sì’ nell’area wedding sulla spiaggia di Termoli. La sposa, che ha sempre trascorso le vacanze estive nella nostra bellissima città, l’ha scelta anche come cornice ideale del suo matrimonio.

A partire dall’estate del 2017 infatti, grazie al progetto ‘Wedding on the beach’ approvato dalla delibera n. 326 del 20.12.2016 è possibile celebrare il matrimonio civile nell’incantevole scenario della spiaggia a nord di Termoli.

Il matrimonio sulla spiaggia, così come proposto dal Comune di Termoli, si svolge sulla spiaggia a nord, la bellissima spiaggia di Sant’Antonio celebre per i suoi tramonti con lo skyline del mare e delle montagne della Majella all’orizzonte.

Una passerella in legno di circa 20 metri si snoda dalla ‘Passeggiata dei trabucchi’ sottostante l’antico borgo marinaro, e prosegue lungo la spiaggia fino ad un gazebo in legno adagiato sulla spiaggia. Gli sposi possono scegliere di abbellire e decorare la passerella ed il gazebo a loro piacimento e godere di un meraviglioso scenario con la cornice del borgo e dell’antico Castello Svevo da un lato e la lunga spiaggia, il trabucco e il mare dall’altro.

Proprio in questo scenario incantato già diverse coppie hanno scelto di scambiarsi le loro promesse d’amore. Al tramonto con la passerella ed il gazebo illuminati dalla luce di candele o con il sole che si specchia sul mare. Si tratta di coppie italiane ma anche di tanti stranieri che scelgono Termoli per incorniciare al meglio il loro ‘Sì’.

Data la grande richiesta per la location il Comune di Termoli consiglia di prenotare in tempo utile il castello o il matrimonio in spiaggia rivolgendosi all’ufficio Stato Civile al numero 0875 712 218.