Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’alba di questa mattina, domenica 23 giugno, sulla SP 87 nei pressi del bivio per lo scalo ferroviario di Matrice. Un’auto, con a bordo cinque giovani, tutti poco più che ventenni, si è schianta, per motivi ancora in corso di accertamento, contro un albero.

L’impatto è stato devastante, per liberare i ragazzi dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Tutti e cinque i feriti sono stati trasportati all’Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, tre sarebbero in gravi condizioni. Sono i corso le indagini dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.