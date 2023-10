di T.A.

Giornata importante, la prossima, per le squadre che dopo quattro giornate di eccellenza calcistica molisana sono alle prime piazze del girone regionale. Sabato infatti si giocano Castel di Sangro/Isernia, ossia la terza che ospita la prima, e Venafro/Boiano (terza contro decima), mentre domenica è in calendario Guglionesi/Alto Casertano, cioè quinta che riceve la prima in coabitazione. Una giornata cioè che dirà tanto in fatto di alta classifica e consistenza delle squadre al vertice, anche se la stagione è appena all’inizio. E veniamo ai due match del sabato. A Castel di Sangro, sul rettangolo che h appena ospitato l’amichevole Italia/Svezia (0-1) di calcio femminile, i castellani vorranno provare le loro possibilità al cospetto della prima della classe e favorita per la vittoria finale, l’Isernia. Ergo sarà una partita da vivere decisamente … in apnea ! Quindi Venafro/Boiano, match che evoca partite infuocatissime del passato. Oggi il Venafro è terzo a tre lunghezze dal vertice e vuole restare in alto, mentre il Boiano è decimo con 4 punti all’attivo. Quindi la partita domenicale Guglionesi/Alto Casertano coi campani che puntano all’affermazione stagionale per salire in D. Partite quindi tutte da vivere intensamente e che promettono grande spettacolo in campo e tante passioni sugli spalti. Il pronostico per i tre match ? Non facili ! Possiamo provare a ipotizzare X/2 per Castel di Sangro/Isernia, 1/X per Venafro/Boiano e 2/X per Guglionesi/Alto Casertano. Ma la palla é tonda … ! Le altre gare della 5^ d’andata : Gioiese/Campomarino, Cliternina/Sesto Campano, Ripalimosani/Termoli, San Pietro/Fortore e Turris/Agnone.