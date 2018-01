Gaffe di Joe Bastianich su Campobasso: “E’ un posto sfigato”. Il giudice di Masterchef ha fatto questa affermazione ironica nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 4 gennaio, su Sky.

Bastianich ha chiesto alla concorrente domenicana Joayda qualche dettaglio in più sulla sua vita privata: “Dove vivi con tuo marito?”, lei risponde: “a Campobasso” e Joe senza farsi nessun problema risponde a modo suo:”Dov’è Campobasso, mi sembra un posto sfigato!”, la concorrenza a metà tra l’imbarazzo e il divertimento ha risposto” e lo so me lo dicono tutti”. Le parole di Bastianich non sono passate inosservate sui social, dove non sono mancate le risposte polemiche al giudice di Masterchef.