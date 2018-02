Sold out in pochi giorni, un concerto strepitoso, Massimo Ranieri ha incantato l’Auditorium “Unità di Italia” di Isernia stracolmo di fan davvero entusiasti per lo spettacolo “Sogno o son desto”. Grazie ad una energia coinvolgente che ha caratterizzato tutto lo spettacolo, Massimo Ranieri ha alternando recitazione e canto, ballo e teatro napoletano, musica e voce da brividi.

Lo spettacolo è stato un inno alla vita, all’amore e alla speranza, un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro. La Fondazione Molise Cultura ha collezionato l’ennesimo successo. I protanisti non sono i vincitori o le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di tutti.

Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri ha portato in scena a Isernia il teatro umoristico e le piú celebri canzoni napoletane, non sono mancate, accanto ai suoi successi cantati a squarciagola dal pubblico di Isernia, novità musicali e sorprese teatrali. Commuovente il ricordo di Pino Daniele. Lunghi applausi nel finale per Ranieri e i musicisti che lo hanno accompagnato per un indimenticabile concerto.