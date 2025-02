di Redazione

Gentili lettori, da oggi Massimiliano Scarabeo è il nostro nuovo Direttore Responsabile e lo ringraziamo per la disponibilità di aver accettato questa nuova sfida. La scelta è la più giusta possibile, per l’impegno che da sempre ha dimostrato verso il nostro giornale e per quanto è riuscito a portare avanti nel nostro percorso di crescita in una informazione che abbiamo voluto fosse sempre trasparente e libera. A lui i nostri migliori auguri per tutto quanto riuscirà a dare ancora, anche se in una veste nuova, a Futuro Molise. Ma non possiamo però tacere il rispetto verso il Direttore Tonino Atella che ha lasciato la guida di Futuro Molise e a cui saremo sempre grati per quanto è riuscito a trasmetterci in questi anni di attenta direzione giornalistica. Siamo certi che i nuovi incarichi in ambito giornalistico di cui si occuperà, beneficeranno delle sue indiscusse e conclamate qualità di decano del giornalismo molisano. Tutto questo non può che farci essere lusingati di averlo avuto alla Direzione del nostro giornale. Grazie ancora, Direttore, per quanto ha fatto e un grande augurio di buon lavoro.