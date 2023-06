UNA TORNATA ELETTORALE DALL’ESITO SCONTATO, STANDO AI SONDAGGI CHE DA PIÙ PARTI SONO STATI FATTI. LA STRANEZZA È CHE NONOSTANTE LE MIGLIAIA DI PROTESTE SULL’ IMMOBILISMO DEL GOVERNO TOMA, MOLTI CONSIGLIERI E ASSESSORI SONO STATI RIELETTI. CHE NE PENSA?

Che ogni elezione è come una partita di calcio, il risultato sembra probabile ma non è certo. E questo è il bello della democrazia, della libera scelta. Possono esserci tante critiche, ma poi è tutta un’altra storia. Chi si mette in gioco sa, deve sapere che lo fa per la disponibilità verso tutti. In questa tornata elettorale appena conclusa, personalmente, con la mia candidatura ho voluto ribadire il mio impegno per la politica e la disponibilità per la mia terra e i molisani. Dovrei pormi una domanda (probabilmente), e avrei dovuto pensare più al risultato, anteponendolo all’interesse di tutti come ho sempre fatto? In effetti conta il risultato, in fondo si concorre soprattutto per esso, ma mi basta la stima e la fiducia dei miei elettori, a prescindere dal loro numero.

LEI È STATO FUORI TRE ANNI DAL CONSIGLIO REGIONALE, PER LA SCELTA, RIVELATASI POI SBAGLIATA, SULL’ABOLIZIONE DELLA SURROGA. HA DECISO DI RICANDIDARSI MA NON È STATO ELETTO, HA SBAGLIATO QUALCOSA?

Il mio partito ha deciso di candidarmi e io ho accettato di buon grado. Sapevo che la carognata subita in relazione all’abrogazione in corso d’opera, dell’istituto della surroga, mi avrebbe tenuto fuori dal Consiglio Regionale. Ma ho continuato a lavorare per Fratelli d’Italia senza fermarmi un giorno. Perciò non ho nulla da rimproverarmi, ho fatto una campagna elettorale incontrando i cittadini, in lungo e in largo per il Molise. Tant’è che l’ottanta per cento dei miei voti, li ho presi fuori dalla mia città. Ho fatto ciò che un politico dovrebbe fare: ascoltare i cittadini le loro istanze, i problemi, condiviso i programmi da portare in Consiglio Regionale in caso fossi stato eletto. Non ho fatto nessuna promessa, né ho chiesto nulla se sono riuscito ad aiutare qualcuno. Questo perché con tutti i miei difetti, per me la politica è ancora e lo sarà sempre, una cosa seria.

COSA NON HA FUNZIONATO IN QUESTA TORNATA ELETTORALE. D’ACCORDO IL LARGO CONSENSO PER LA COALIZIONE, MA MIGLIAIA DI VOTI DI PREFERENZA PER QUALCUNO..

Il largo consenso ha certamente contribuito in questo, e non dimentichiamo che il voto di parità consente accordi che possono fare lievitare i numeri delle preferenze. Non credo ci siano ragioni particolari che hanno portato a questo esito. Dire che è strano mi sembra scorretto. Evidentemente l’elettore ha deciso che cambiare non sarebbe servito più di tanto, meglio l’usato sicuro. Io la penso diversamente, ma al netto di ciò, faccio i complimenti a chi è riuscito a essere eletto.

VENAFRO NON HA RAPPRESENTANTI LOCALI IN REGIONE. SI È PARLATO DI VENAFRANITA’, SI CONTINUA A DISCUTERE DI QUESTA SITUAZIONE, LEI CHE DICE.

Il senso di appartenenza, o ce l’hai o no. Non ci sono deroghe. Ma mi lasci dire che oggi questo discorso viene sempre meno, se i risultati sono questi. Anche se con un clic si apre un mondo intorno a tutti noi. Dico invece che senza un confronto politico serio, a Venafro, in questo caso, non si vedranno rappresentanti locali in Regione, per un bel po’. E parlo di tutti i colori politici. Forse un bagno di umiltà e intelligenza, più della residenza anagrafica, servirebbero per far capire che la politica dell’apparire insieme a quella degli interessi per pochi, porta a questi risultati. Resto convinto che criticare sia giusto, ma l’obiettività è anche quella di organizzarsi per chiedere che i problemi vengano affrontati, e soprattutto risolti.

PERÒ, MI SCUSI, PROPRIO IL SUO PARTITO, A VENAFRO, HA CANDIDATO DUE ESPONENTI LOCALI, FORSE È STATA UNA SCELTA SBAGLIATA. CHE HE PENSA?

Io non penso a come, quando e perché nascono certe decisioni. Guardo a me e al mio percorso in Fratelli d’Italia che è nato all’ indomani delle passate elezioni. Al mio impegno nel partito per farmi prima conoscere, e poi, eventualmente, farmi apprezzare e infine candidare, se lo avessero ritenuto utile. Se consona è stata anche la scelta di proporre più candidati di Venafro, evidentemente, questa, ha avuto una sua ragione. Posso dire soltanto che, alla luce dei risultati è stato un errore per la città, ovviamente! Però va anche detto che se si pensa di essere i depositari di qualche verità, senza avere reale contezza delle situazioni, senza conoscere il resto del mondo oltre certi confini, allora non parliamo di politica, quella vera. Quello è protagonismo, inutile passerella che non serve alla causa. Ma dato che la decisione è stata fatta e ponderata dal partito, evidentemente è stata ritenuta quella giusta.

COSA PENSA DI FARE NEL PROSSIMO FUTURO VISTO IL SUO COSTANTE IMPEGNO IN POLITICA FINORA.

Come ho detto, sono spinto dalla passione per la politica e con l’impegno che, credo, ho sempre profuso per questo territorio, non mi farà fare passi indietro. Resto a disposizione di chi ha davvero voglia di migliorare quello che c’è da migliorare, risolvere ciò che deve essere risolto. Il Molise può e deve uscire da questa situazione complicata. Sono tante le emergenze, moltissime le questioni da dirimere, l’immobilismo di questi anni, le scelte scellerate non hanno favorito i risultati sperati. Continuerò a chiedere che gli interessi di tutti prevalgano su quelli personalistici, imprenditoriali e anche prettamente politici. Le istituzioni vanno rispettate, le istituzioni sono l’azione attiva e fattiva di tutti, a prescindere dall’appartenenza. Voglio sperare che attorno alle tante idee che si sentono dire in giro, si costruisca un progetto serio, che con la partecipazione di tanti cittadini sensibili e disponibili, diventi la spinta per provare a rimediare agli errori fatti in passato. E concludo auspicando che finalmente ci sia un filo conduttore capace di unire le istituzioni locali, le prime a conoscere i reali problemi e i cittadini: non può continuare a esistere il solito fossato che li separa. Anche e soprattutto questa è stata la causa che per Venafro, ha determinato la situazione che abbiamo visto.

HA IN MENTE QUALCHE IDEA, PER CASO?

Io ne avrei tante, ma dato che ho sempre chiesto e quasi mai ottenuto il confronto di cui ho parlato, non ho ottenuto i consensi tali da poter essere un rappresentante dei cittadini a difesa delle loro istanze, sarei davvero felice se chi critica a prescindere, impreca per le malefatte capisse che senza un’azione propositiva e attuativa, le critiche restano quasi sempre inascoltate. E con questo i problemi irrisolti. Ma sono anche fiducioso che i nuovi eletti, e in particolare il Presidente Roberti, sappiano tagliare quella corda attorno al collo del Molise, facendolo respirare e vivere un futuro migliore e proficuo.