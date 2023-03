Massima allerta, h 24 di tutti i giorni, per non abboccare ai tranelli della rete

Circolano a josa mail ed sms farlocchi e fasulli per abbindolare distratti e sprovveduti, perciò massima attenzione sempre. Parimenti girano hacker terribili per diffondere virus e bloccare i pc

I trabocchetti della rete sono tanti e continui al punto tale che occorre stare sempre allerta e quindi vigili al massimo per non cadere nelle grinfie di soggetti sconosciuti e poco raccomandabili che hanno un unico scopo : “mettere le mani” nelle tasche altrui ed arraffare quanto è di altri ! Ne sanno una più del diavolo come suol dirsi, contattano il prossimo via rete con modi gentili e voce suadente e appena capito di avere “il pollo” -leggi l’ingenuo/a- a tiro, si scatenano letteralmente, impossessandosi in un baleno di fiducia e purtroppo di sostanze monetarie degli altri. Quindi scompaiono, lasciando nello sconforto più profondo quanti hanno abboccato, facendosi depredare ! Questi “i maestri”, i ladri via telefono. Ci sono poi altre strade percorse da siffatti soggetti o da determinate società truffaldine. Inoltrano cioè via web o sui cellulari mail o sms particolari, spacciandosi per sigle importanti, addirittura istituzioni pubbliche, uffici statali e similari, annunciando di tutto al “povero” utente che non sa difendersi con prontezza di spirito : da verifiche sui conti bancari all’imminente sopraggiungere di raccomandate postali ect., col fine di costringere l’utente debole a cedere. E tanti, purtroppo, abboccano con conseguenze tutt’altro che piacevoli. Basta però il riscontro immediato di quanto pervenuto, contattando seduta stante l’ufficio pubblico, il recapito postale ect. che avrebbe spedito la mail per avere la conferma che niente risponde al vero e che è solo il maldestro tentativo perché in un modo o nell’altro si cada nel tranello. Così come circolano in rete mail con nomi di vostra conoscenza, appunto per carpire la fiducia, che una volta aperte bloccano il vostro pc, trattandosi di terribili virus ! Insomma una miriade di truffatori o hacker per debellare i quali c’è un’unica medicina : l’attenzione e l’intelligente vigilanza perché, è risaputo, purtroppo di brutta gente il mondo è pieno e c’è necessità di metterla all’angolo perché non faccia del male! Ergo, allerta h 24, senza soluzione di continuità e si vivrà meglio e bene !