Festa della Musica, della Birra e del Cibo INDIPENDENTE. Presso Molino Cofelice, Matrice (CB). INGRESSO GRATUITO.

Evento organizzato dall’associazione culturale Mash Out in collaborazione con Hops Up! e Molino Cofelice, con il patrocinio del Comune di Matrice.

MASHOUT FEST è un festival che vuole porre l’attenzione sulle produzioni indipendenti, sulla rinascita, la riscoperta e la valorizzazione di piccoli produttori che hanno scelto la qualità come obiettivo primario del proprio lavoro, che hanno scelto il proprio territorio di appartenenza per costruire un futuro consapevole ed equo fuori dalle logiche delle multinazionali e del mero sfruttamento di qualsiasi tipo di risorsa. Cercheremo di portare avanti questo nostro obiettivo partendo dal dare spazio a piccoli produttori locali di birra artigianale e cibo ma anche attraverso la musica con la proposta di 2 concerti di artisti indipendenti da Milano e Roma.

La scelta della location quindi è caduta proprio su uno dei luoghi in cui questa “rinascita” trova un importante attore da molti anni nella nostra regione, il Molino Cofelice che porta avanti un discorso di ricerca e proposta di prodotti di altà qualità, con la riscoperta di grani antichi e la macinatura tramite il riutilizzo di un piccolo e antico mulino a pietra naturale.

Una Visita guidata al Mulino partirà alle ore 18.00, in cui verranno illustrate le varie fasi di macinazione dei cereali, le tecniche e le caratteristiche del mulino a pietra naturale. La visita si concluderà con una dimostrazione pratica della realizzazione di impasti e pizze con l’utilizzo di farine macinate presso il mulino.

Il Luppolo Molisano inoltre sarà un altro protagonista di questo evento con un laboratorio sensoriale ad esso dedicato. Sarà presente uno stand con luppolo fresco appena raccolto da alcuni giovani coltivatori, che daranno la possibilità di conoscere questo ingrediente fondamentale per la realizzazione della birra.

I birrai molisani saranno presenti con 10 diverse tipologie di birra alla spina e saranno a disposizione del pubblico per domande e curiosità sulla realizzazione di questa antica bevanda. Troverete le birre e i birrai di Hops up!, Cantaloop, La Fucina e Birra Fardone.

Pizze con impasti alterativi ad altà digeribilità ed altro cibo realizzato con prodotti del territorio faranno da sostentamento per tutta la durata dell’evento.

A partire dalle 20.00 i concerti di Spookyman, one man band blues da Roma e G-Fast Freaks Orkestar trio Blues/Rock’n’Roll da Milano. Entrambi utilizzano anche strumenti non convenzionali e di riciclo come valige, scatole di latta, cigar box guitars, banjo tromba, megafoni, didley bo (monocorda), etc.