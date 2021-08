di Tonino Atella

E’nata una nuova famiglia. A darle vita hanno provveduto Martina e Vincenzo coronando il loro sogno d’amore per la felicità propria, dei loro genitori, dei parenti e degli amici. In tanti infatti si sono ritrovati per festeggiare gli sposi ed augurare loro sorrisi e soddisfazioni infinite. Anche da questa testata auguri calorosi ai neo sposi per una vita costellata di tappe positive e fortunate.