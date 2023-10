di Redazione

L’atto ultimo della CorrIsernia 2023 sarà la consegna dei premi a scuole ed associazioni, rispettivamente, protagoniste del Corrilascuola e del Charity Program.

Come di consueto, i premi saranno consegnati con una cerimonia ufficiale che si terrà martedì 31 ottobre alle ore 11.30 presso la sala Raucci del Comune di Isernia alla presenza del sindaco Piero Castrataro.

Saranno presenti, inoltre, le associazioni beneficiare del ricavato della gara non competitiva: la LILT Isernia, la Cooperativa LAI, il Lions Club Isernia e l’associazione Oltre la Vita che nelle scorse settimane, sull’esempio della CorrIsernia, ha organizzato in Burundi una spettacolare CorriAfrica, in un filo solidale carico di emozioni.

Per il Corrilascuola saranno premiati l‘Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il più numeroso al traguardo, seguito dall’istituto Giovanni XXIII, dallo scientifico Majorana e dal Cuoco-Manuppella, alla sua prima partecipazione, ma che ha già annunciato una più folta presenza per la prossima edizione che farà cifra tonda, sarà infatti la numero 20.

Per il premio dedicato alle scuole della provincia, il plesso D’Uva di Castelpetroso, dell’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone, ha sbaragliato tutti portando al traguardo circa 60 tra alunni, insegnanti, genitori, nonché il sindaco Michela Tamburri.

“A tutte le scuole, ai dirigenti e agli insegnanti va davvero il nostro sentito ringraziamento – ha detto Agostino Caputo, presidente della NAI – senza la loro nutrita partecipazione nulla sarebbe stato possibile e la CorrIsernia 2023 non sarebbe stata così affascinante”.