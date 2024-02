di T.A.

Gran bella mattinata podistica a Venafro con l’Half Marathon che ha attirato ben 499 atleti alla partenza (50 dei quali del gentil sesso) per una prova interessante ed entusiasmante, dalla testimonianza diretta di Anna Palermo di NAI che ha fornito gentilmente foto e notizie sulla gara. A spuntarla nella classifica assoluta il marocchino Latam Abdellah dell’Asd Internationtal Security che ha fatto fermare i cronometri sull’ottimo tempo di 1.09.11. Alle sue spalle, a tre decimi (!), Gilio Iannone della Garmax Camaldolese. Terzo, poco distanziato, l’altro marocchino Metraoui Yssine in 1.09.46, quarto Armando Ruggiero di Bitonto Runners in 1.10.40 e quinto Francesco Di Puoti (Atl. Marcianise) in 1.12.17. Tra le donne invece l’ha spuntata la keniota Cheroben Emily Hepkemoi in 1.16.55, alle sue spalle Francesca Palomba (Caivano Runners) in 1.20.06, terza Francesca Maniaci (Marcianise) in 1.21.04, quarta Linda Tamassi (Palestrina R)in 1.24.31 e quinta Giuseppina Lamula (Atl. Teverola) in 1.28.05. Si è corso alla periferia dell’abitato venafrano, con tempo favorevole e buon pubblico lungo il percorso.