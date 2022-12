Non c’è l’Italia al Mundial di calcio nel Qatar ? Nessun problema ! A far festa simpaticamente per l’abitato venafrano sopperiscono marocchine e marocchini di ogni età residenti per lavoro a Venafro che nella serata di ieri, conclusa Spagna/Marocco con la vittoria degli africani ai rigori, hanno dato vita ad un festoso, divertente e composto carosello di auto per le strade cittadine, sventolando la bandiera marocchina ed accompagnando il tutto coi clacson delle loro auto ed esternando la loro gioia per il traguardo raggiunto dall’undici del loro Paese in Qatar.

E sabato (h 16) nuovo importante appuntamento per l’undici marocchino, che “chiederà” al Portogallo l’accesso alle semifinali del Mundial 2022, traguardo massimo -se si verificherà- per il calcio nordafricano. Intanto ecco la gioia delle marocchine che lavorano a Venafro, espressa da Asmae Ghizlane : “ Sono felicissima di quanto sta facendo il Marocco in Qatar -spiega con un largo sorriso la giovane- ed orgogliosa assieme ai miei connazionali ambosessi che vivono a Venafro. La città ci ha accolti benissimo ed anche ieri molti venafrani sorridevano soddisfatti al passaggio del carosello di auto marocchine per le strade cittadine. Perciò Forza Marocco e Forza Venafro !”. Ok ! Venafro ha trovato finalmente per chi “tifare” al Mundial in Qatar !