di T.A.

Conclusa la carriera di centravanti con diversi club molisani, tra cui l’Isernia ed il Venafro, il 41enne Mario Pagliuca ha iniziato alla grande come mister, conseguendo subito ottimi risultati e facendosi apprezzare da dirigenti e tifosi del Presenzano, club casertano ai confini con la nostra regione militante nella prima categoria molisana e che gli ha affidato la guida tecnica della squadra. E l’ex centravanti di Isernia e Venafro è partito col piede giusto : in Coppa Italia Rufrae Presenzano-Atletik Mignano 2/0, R. Presenzano-Domenico De Sisto 2/1, nella prima di Campionato R. Presenzano/Pozzilli 1-0. Soddisfatto mister Pagliuca per la bella partenza stagionale, altrettanto il Presidente del Presenzano Enrico Paone, il direttivo sportivo Enrico Ornella ed ovviamente i tifosi che sperano in una stagione alla grande dei colori calcistici locali.