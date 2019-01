Il Commissario Capo della Polizia di Stato, Mariapia Sabelli, è il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Campobasso. Originaria di questo capoluogo, 38 anni, laureata in Giurisprudenza, la Dr.ssa Sabelli è entrata in Polizia nel 2010, maturando varie esperienze professionali.

Dopo avere frequentato, dal 2010, il corso biennale di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, dal 2013 ha prestato servizio presso la Questura di Isernia, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, svolgendo nel contempo ulteriori funzioni in qualità di Dirigente dell’Ufficio Personale, dell’Ufficio Tecnico Logistico e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Trasferita successivamente a Roma, dal 2016 e fino al 30 dicembre 2018, ha prestato servizio presso il Servizio Polizia Ferroviaria della Direzione Centrale delle Specialità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Dr.ssa Sabelli ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Campobasso dallo scorso 31 dicembre, sostituendo il Dr. Antonio Stavale, promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato e trasferito ad altra sede dallo scorso aprile.

Nel periodo di vacanza le funzioni di Capo di Gabinetto sono state svolte dal Dirigente della DIGOS, Commissario Capo Dr. Nicola Di PASQUALE.