di Redazione

Rossella Ferro: “Un importante riconoscimento frutto della sua dedizione al miglioramento del sistema educativo”.

Grande soddisfazione per l’ITS D.E.Mo.S. Academy del Molise: il direttore Marialaura Cosimi è il nuovo vice presidente del comitato esecutivo ITS Italy. L’elezione nel corso della riunione del Consiglio Generale guidato da Guido Carlo Torrielli. “Con emozione e gratitudine ringrazio il Consiglio Nazionale per avermi dato fiducia – afferma il neo vice presidente Marialaura Cosimi – Questo riconoscimento rappresenta per me un’importante tappa del nostro percorso. La nostra storia è iniziata sotto la guida del presidente Rossella Ferro che ha accettato la sfida di prendere la presidenza di un ITS commissariato. Con determinazione e impegno ha formato una squadra di cui ho avuto l’onore di far parte. Con Gabriella Marinelli, coordinatore generale della Fondazione, abbiamo affrontato sfide complesse. Ricordo i nostri primi passi incerti e timorosi, quando ci recavamo al ministero e pochi credevano che potessimo farcela. Tuttavia- prosegue – le sfide difficili hanno sempre rappresentato per me uno stimolo spingendomi a dare il massimo. Vorrei dedicare questo traguardo non solo al nostro presidente ma anche ad una persona speciale che è stata la mia mentore e che mi ha sempre supportato: Adriana Izzi. Senza il suo sostegno e i suoi preziosi consigli non sarei qui oggi”. L’ elezione di Marialaura Cosimi oltre a dimostrare la fiducia riposta in lei dai colleghi a livello nazionale, conferma la sua capacità di rappresentare efficacemente le istanze per contribuire in modo significativo allo sviluppo degli ITS a livello nazionale. “Sono certa che la sua nuova posizione porterà benefici non solo al nostro ente, ma anche all’intero panorama formativo italiano – afferma soddisfatta Rossella Ferro, presidente dell’ITS D.E.Mo.S. Academy – La sua visione e la sua leadership saranno un valore aggiunto inestimabile per l’intero settore”. La notizia è stata accolta con soddisfazione anche da Maria Chimisso, direttrice USR Molise: “È con grande gioia che apprendiamo della elezione della prof.ssa Marialaura Cosimi a vice presidente nazionale della ITS Italy. Un incarico prestigioso per una nostra docente che valorizza l’intera Comunità scolastica regionale e che premia l’impegno, la passione e le competenze che la prof.ssa Cosimi da sempre mette al servizio degli ITS e del territorio. Questo incarico, inoltre, permette di rafforzare anche i nostri sforzi per la promozione degli ITS e della filiera tecnico professionalizzante in Molise, puntando a creare sempre più opportunità formative di qualità per i nostri studenti. L’USR Molise e la ITS Academy continueranno a lavorare in futuro per intensificare gli sforzi e collaborare, con sempre più intensità, allo sviluppo di progetti e iniziative comuni per valorizzare le scuole e il nostro intero territorio”.