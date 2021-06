Lutto ad Agnone, questa notte è venuta a mancare la preside Maria Di Loreto Barrassi. Aveva 89 anni. Storica esponente del Movimento Sociale Italiano, è stata consigliere comunale di Agnone e consigliere provinciale a Palazzo Berta. Più volte candidata alle elezioni Politiche era molto stimata dalla storico leader della Destra, Giorgio Almirante il quale ebbe a definirla Golda Meir, statista e prima donna a guidare Israele.

Alla passione per la politica, la Barrassi nutriva un amore sviscerato per il mondo della scuola. Per lunghi anni è stata preside del Liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’ dove ha formato centinaia e centinaia di studenti poi affermatisi in vari campi. Innumerevoli i commenti postati in queste ore sui social dai ex suoi studenti. Dotata di grandissima intelligenza e umanità, era una donna molto religiosa. I funerali di Maria Di Loreto Barassi si terranno domani (domenica 20 giugno) nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a partire dalle ore 15,30.