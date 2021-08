di Tonino Atella

Da Venafro il suggestivo omaggio artigianale del Molise in legno d’ulivo, albero storico della terra venafrana, opera di ebanista venafrano.

Maria Centracchio, la judoka molisana esattamente isernina, vincitrice di medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio, è rientrata in Italia atterrando all’aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma. Al collo ed in bella mostra ovviamente la medaglia di bronzo vinta in Giappone, bellissimo vanto della giovane. L’atleta, appena rientrata a Fiumicino : “Sono contentissima del risultato raggiunto e di questa medaglia che tocco spesso per la mia soddisfazione. Capisco di aver fatto la gioia anche dei molisani che ringrazio per l’affetto dimostratomi. Presto sarò ad Isernia per festeggiare questa medaglia coi miei concittadini e coi molisani tutti”. Maria Centracchio sarà adesso per qualche giorno a Reggio Calabria dal suo compagno, dopodiché rientrerà ad Isernia per i festeggiamenti che l’attendono. Anche da Venafro ci si appresta a festeggiare la judoka isernina. L’ebanista venafrano Cristian Ruocchio intende infatti consegnarle, a nome proprio e dei venafrani, il propria particolare omaggio, frutto del lavoro artigianale : l’artistico Molise in legno d’ulivo, albero storico di Venafro, con la scritta “A Maria Centracchio, bronzo nel judo – Tokio 2020”.