di Redazione

Riceviamo e pubblichiamo.

“A svariati molisani, è arrivata, per la prima volta, la fattura dell’acqua da parte della GRIM relativa al periodo 01/07/2022 al 31/12/2022. Leggere e, soprattutto, interpretare una fattura non è sempre così semplice. Tuttavia, proprio perché si tratta di pagare un qualcosa, è bene rendersi conto non solo di quanto si sta pagando, ma di come e perché lo si sta pagando. La fattura dell’acqua della GRIM presenta alcune problematiche, a partire proprio dall’indicazione fornita in fattura relativa alle fasce di consumo. A pagina tre della loro fattura, messa in bella evidenza, spicca una tabella nella quale sono indicate le fasce dei consumi e i relativi costi al metro cubo. La GRIM sostiene che questa indicazione debba intendersi come valori annuali e, quindi, dato che loro fatturano semestralmente, debbono essere divisi per due. Ma, allora, perché se la GRIM applica questa sorta di “tariffario” rapportandolo al semestre, in fattura, documento ufficiale, è riportato annualmente? Inoltre, dato che gli utenti si sono trovati imposti la GRIM come gestore, infatti è l’unico gestore che non si può cambiare, vorrebbero sapere chi ha stabilito una fatturazione semestrale. La questione non è affatto di secondaria importanza e, per comprenderne le ragioni, facciamo un semplice esempio.

Ipotizziamo un modestissimo consumo di 72 mc di acqua per una utenza domestica

Costi in base ai coefficienti su base annua, ovvero quelli in tabella della fattura:

60 mc fascia uno al costo di euro 0.42 fa un totale di euro 25,20

12 mc fascia due al costo di euro 0,60 fa un totale di euro 7,20

Quindi il totale è di euro 32,40

Costi in base ai coefficienti su base semestrale, ovvero quelli sostenuti essere corretti dalla GRIM

30,08 mc fascia uno al costo di euro 0.42 fa un totale di euro 12,63

41,92 mc fascia due al costo di euro 0,60 fa un totale di euro 25,15

Quindi il totale è di euro 37,78

Per questa fattura la differenza dei costi dettata dal “giochino” semestrale è negativa per l’utente è pari a euro 5,38 sulla base di un consumo di soli 72 mc di acqua. È facile comprendere quale possa essere la maggior incidenza su consumi maggiori e per un elevato numero di utenti. Ovvero, se si calcola una semplice differenza media tra fatturazione annuale e semestrale pari a euro 10 e la si moltiplica per il numero di utenti, la cifra che ne scaturisce è davvero elevata. E questo solo per le utenze domestiche!!!!! In conclusione, come era solito dire un grande politico del recente passato: “A pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina”.

Per completezza d’informazione, si comunica che è stata inoltrato tramite posta elettronica al Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, agli assessori regionali Andrea Di Lucente, Gianluca Cefaratti, Michele Iorio, Michele Marone, Salvatore Micone, al presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia e al presidente della provincia di Campobasso Giuseppe Puchetti, quanto segue:

Perché alla pagina tre della fattura relativo al consumo idrico emessa dalla GRIM vi è una tabella indicante le fasce di consumo idrico e i relativi costi che la GRIM sostiene siano annuali e che, lei, fatturando semestralmente, vengono ad essere divisi per due? Perché la fatturazione avviene semestralmente con un forte impatto negativo sui costi per il cittadino? Si precisa che questo aspetto, non verte solamente la questione relativa all’invio della fatture per il secondo semestre 2022 avvenuto in questi giorni, ma proprio l’intero sistema di fatturazione GRIM.

Si domanda quanto sopra, dato che la GRIM non fornisce adeguate risposte, se non ribadenti il fatto che i dati della tabella debbano “intendersi” annuali e non semestrali. Quanto sopra viene ad essere esposto proprio a tutela del cittadino, il quale, oltre a non avere una chiara visione dei costi relativi ai consumi, subisce una ripartizione semestrale con aumenti che su base annua sarebbero ben diversi. Inoltre, è stata inviata medesima comunicazione a tutte le associazioni iscritte al registro regionale aggiornato con DD n.2943 del 13/06/2023, ovvero: ADICONSUM MOLISE APS, ADOC – REGIONE MOLISE APS, ASSO – CONSUM, CITTADINANZATTIVA MOLISE APS, FEDERCONSUMATORI, KONSUMER ITALIA MOLISE APS, MOVIMENTO DEI CONSUMATORI, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, CONFCONSUMATORI CAMPOBASSO.”