di Franco Spina e Paolo De Socio

Nella tragica mattina dell’8 agosto 1956 la miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle fu teatro di un terribile incidente nel quale persero la vita 262 lavoratori fra i quali 136 italiani. Tra le vittime anche 7 molisani: Felice Casciato di Sant’Angelo del Pesco, Francesco Cicora di San Giuliano di Puglia, Francesco Granata, Michele Granata e Michele Moliterno di Ferrazzano, Pasquale Nardacchione di San Giuliano del Sannio e Liberato Palmieri di Busso.

Il ricordo delle vittime è sicuramente doveroso ma dovrebbe anche indurre a riflettere sulle ragioni per le quali, dopo 67 anni, ancora si continua a morire nell’esercizio del più nobile dei diritti sanciti dalla costituzione: il lavoro. I dati del primo semestre 2023 sono impietosi e preoccupanti allo stesso tempo : 450 le vittime. Stiamo parlando di 75 morti al mese che non sono numeri ma persone in carne ed ossa che partono per un viaggio senza ritorno proprio come fecero i minatori dell’Italia e i tanti emigrati dell’Italia del dopoguerra.

Una delegazione della Cgil Abruzzo Molise è presente, assieme ad altre delegazioni della Cgil, alla due giorni di commemorazioni.

La Cgil è presente oggi nel ricordo così come fu in prima fila nel 1956, anno della tragedia. Oltre ad aver sempre combattuto contro l’accordo uomini/carbone e averne ottenuto la cancellazione proprio in seguito alla tragedia, si costituì parte civile nel processo che ne seguì, a difesa delle vittime.

Fu proprio con Marcinelle che, di fatto, iniziò la sua storia di assistenza, tutela, difesa dei nostri connazionali all’estero.

La ricorrenza della tragedia è stata preceduta il 7 agosto di quest’anno da un’iniziativa organizzata dalla CGIL, e dall’INCA nazionale e del Belgio, insieme alla Federazione generale del lavoro belga, FGTB, presso il Bois du Cazier, a Bruxelles.

Nel corso del dibattito si è discusso di lavoro, immigrazione, sicurezza, democrazia e conquista di diritti. La CGIL e la FGTB hanno poi organizzato una cena sociale per le popolazioni dell’Emilia Romagna presso la storica sede sindacale de La Maison des 8 Heures. Oggi, 8 agosto, la delegazione della CGIL parteciperà alla consueta cerimonia istituzionale presso la Miniera del Bois du Cazier, luogo simbolo e memoria collettiva per ribadire l’importanza di lavorare per un’Europa più coesa e solidale, come l’avevano immaginata i padri fondatori. Ricordarla sempre per rafforzare l’impegno che è oggi lo stesso di allora: alla base dell’Italia e della nostra Europa deve esserci il lavoro dignitoso, tutelato e sicuro.