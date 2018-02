Il marchio Marcobologna è stato conferito in licenza a ModaImpresa srl, l’azienda molisana fondata nel 2015 da alcuni lavoratori ex Ittierre, guidati dal manager Romolo D’Orazio.

L’accordo tra la Maison milanese – guidata dagli stilisti Marco Giugliano e Nicolò Bologna- e ModaImpresa, prevede la produzione e distribuzione delle collezioni abbigliamento ed accessori, in tutto il Mondo, per 5 anni.

“Abbiamo scelto ModaImpresa perchè l’azienda molisana possiede un know how consolidato per lo sviluppo di progetti Made in Italy, alto di gamma; il management ci ha dato prova di grande visione strategica in un’ottica di consolidamento e crescita del brand”, hanno dichiarato gli stilisti.

“Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo ulteriore importante accordo e siamo davvero orgogliosi ed entusiasti di poter lavorare al fianco di due grandi designer come Marco e Nicolò. Ringrazio entrambi per aver creduto da subito in noi e sono certo che la nostra sarà una partnership vincente”, afferma Romolo D’Orazio, Presidente ed Amministratore Delegato.

ModaImpresa è un caso abbastanza unico nel panorama italiano, poiché rappresenta un progetto vincente di autoimprenditorialitàfortemente voluto da alcuni lavoratori in mobilità, progetto al quale hanno poi aderito altri soci, i quali hanno garantito alla società la necessaria solidità finanziaria (si è appena concluso un aumento di capitale che ha portato lo stesso a quasi 500 mila euro).

L’azienda molisana ha da poco concluso anche un altro accordo di licenza con il marchio Nolita, possiede un proprio brand aziendale, Le Tonerre Studio, e realizza campionari e produzioni in conto terzi per importanti griffe come John Richmond, Costume National, Atos Lombardini, solo per citarne alcuni.