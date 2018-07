L’Asrem emanò un bando di Gara per la gestione delle forniture energetiche e la manutenzione di tutte le strutture dell’azienda sanitaria regionale. Diversi i lavoratori coinvolti. Decine.

In base al bando le offerte sarebbero dovute arrivare entro il 14 febbraio con apertura delle buste il 21 dello stesso mese, ma, considerati i tempi ristretti e le richieste delle aziende interessate, la presentazione delle offerte fu spostata al 12 marzo e l’apertura delle buste al 20.

Data però – ha sottolineato in una nota la Fiom Cgil – in cui la Centrale Unica di committenza della Regione ha annunciato che le suddette buste sarebbero state aperte successivamente”. Il sindacato ha però rimarcato che da allora più nulla si è saputo e chiede, adesso, quale sia l’esito del bando di gara Asrem da 67 milioni di euro.

La Stessa Fiom ha fatto sapere aver chiesto all’Azienda sanitaria e alla Centrale Unica di Committenza, di garantire i livelli occupazionali esistenti. Il sindacato, poi, si chiede perchè, in un momento in cui la sanità pubblica regionale è soggetta a continui tagli, in cui si smantellano interi reparti in nome di una integrazione con il privato, non si preceda ad aggiudicare la gara d’appalto così da razionalizzare il sistema. Secondo la Fiom, invece, si preferisce continuare con proroghe a ditte che operano nelle strutture dell’Asrem.

“I nostri obiettivi – ha spiegato il sindacato – sono garantire un servizio migliore e continuità occupazionale per i 70 lavoratori attualmente impegnati nel servizio”

Di qui la richiesta della federazione che fa parte della Cgil di un incontro con il governatore Toma, il quale ha anche la delega alla sanità e con i vertici dell’azienda sanitaria, per avere chiarimenti su come si voglia procedere per l’aggiudicazione della gara d’appalto.