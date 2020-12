“Esprimo soddisfazione per l’approvazione, con riformulazione, di un mio emendamento alla manovra che si occupa del personale precario assorbito nell’ARPS in Molise”. Lo dichiara la deputata e coordinatrice di Forza Italia in Molise Annaelsa Tartaglione.

“In base all’emendamento approvato vengono sanciti fondi aggiuntivi di 1 milione di euro alla corrispondente dotazione economica.

Si tratta di un intervento che costituisce un passo importante per consentire il proseguimento del lavoro di quel personale tecnico da oltre 15 anni impegnato per la ricostruzione a seguito dell’evento sismico che nel 2002 colpì il Molise.

Continueremo questa battaglia nella speranza che il territorio possa tornare presto pienamente alla vita”.