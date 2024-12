“In Commissione Bilancio, in tarda serata, abbiamo votato ed approvato la mia proposta di modifica alla legge di bilancio, poi assorbita nell’emendamento dei relatori. L’approvazione è per me motivo di grande soddisfazione. La battaglia vinta è stata di fondamentale importanza non soltanto per il mio territorio, ma anche contro chi millantava addirittura la cancellazione dell’emendamento e mostrava scetticismo sulla sensibilità del Governo e della maggioranza su un tema di cosi grande rilevanza per i molisani. Alla regione Molise vengono assegnati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per far fronte alle perdite pregresse del servizio sanitario. Un pressing portato avanti in questi giorni, frutto di un lavoro di squadra in primis con il Presidente della Regione Francesco Roberti. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ed il Governo tutto per aver compreso le nostre ragioni ma, soprattutto, per averle sostenute con forza, politica ed economica. Ringrazio, inoltre, la delegazione parlamentare molisana ed il governo regionale di centrodestra per aver contribuito a sostenere l’emendamento. Miriamo così a garantire, ai molisani, l’inviolabile diritto alla salute, assicurando servizi sanitari efficaci ed efficienti. Un intervento volto a ridurre i divari territoriali ed a garantire a tutti pari diritti nelle cure. Oltre ai 90 milioni per le annualità 2025-2026, sono previsti per i successivi anni risorse non inferiori ai 20 milioni di euro, in considerazione delle peculiarità della nostra regione. Proprio quelle peculiarità che il decreto Balduzzi, con buona pace della sinistra, non aveva saputo considerare e valorizzare, in danno dei cittadini molisani. Con impegno, siamo riusciti a dare risposte concrete, in soli due anni, per consentire l’avvio di un percorso di azzeramento del debito sanitario e garantire così una maggiore qualità ed efficienza nelle cure ai molisani”. Lo dichiara in una nota il deputato molisano di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, componente della Commissione Affari Sociali.

