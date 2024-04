di Redazione

Il Consiglio regionale approva a maggioranza (14 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto) il Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2024-2026 (deliberazione propositiva dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2024). Il documento di bilancio è stato elaborato sulla scorta della spesa registrata nel 2023, tenendo conto dei vari fabbisogni finanziari valorizzati dalle strutture amministrative del Consiglio regionale e perseguendo, per quanto possibile, gli obiettivi di ulteriore contenimento della spesa indicati nella normativa statale vigente, già attuati significativamente negli esercizi precedenti. Il fabbisogno complessivo del Consiglio regionale è stato, in base alla proposta di legge di stabilità per gli anni 2024/2026 approvata con delibera di Giunta regionale n. 180 del 2024, contenuto nella misura di € 5.900.000,00.