di Redazione

Il Consiglio regionale nella seduta dedicata all’esame dei provvedimenti relativi alla Manovra economico finanziaria 2023 ha approvato, così come emendato in Aula, a maggioranza, 13 voti favorevoli e 4 contrari, la proposta di legge regionale n. 12, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025”.

Nella sua relazione all’Aula, il Presidente della Prima Commissione permanente, Roberto Di Pardo, ha evidenziato come lo stesso sia arrivato in maniera eccezionale alla sua approvazione alla fine dell’anno 2023. L’Ente regionale, quindi, per l’esercizio in corso, ha lavorato prevalentemente in gestione provvisoria, pur nel rispetto dei principi contabili, così come previsto dal decreto legislativo 118/2011 che regola il caso in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato entro il termine dell’esercizio. Esercizio provvisorio, che approvato con legge regionale n. 25 del 31 dicembre 2022, è scaduto il 30 aprile 2023. Purtuttavia -ha rilevato Di Pardo- è stato garantito il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, attraverso un’attività di monitoraggio degli accertamenti e degli impegni in ragione della loro esigibilità nel rispetto di quanto previsto in particolare dagli articoli 53 e 56 del citato D.lgs 118/2011.

Di Pardo ancora ha evidenziato come l’attuale Esecutivo regionale, insediatasi solo a inizio agosto 23, considerato che ha anche dovuto riapprovare rendiconti del 2019 e del 2021, e approvare il rendiconto 2022 , che hanno generato ulteriore disavanzo da coprire in parte anche con il bilancio 2023, difficilmente avrebbe potuto portare prima all’attenzione dell’aula i documenti di bilancio che ci accingiamo a discutere.

In particolare, in termini riassuntivi il documento di bilancio approvato dal Consiglio regionale rileva che per l’esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 2.175.800.466,38 e di cassa per euro 2.738.723.251,60 e spese di competenza per euro 2.175.800.466,38 e di cassa per euro 2.585.357.306,04 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Per l’esercizio finanziario 2024, invece, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 1.960.277.633,81 e spese di competenza per euro 1.960.277.633,81 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Per l’esercizio finanziario 2025, infine, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 1.890.258.811,92 e spese di competenza per euro 1.890.258.811,92 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.