Una serata che i tifosi molisani del Napoli ricorderanno a lungo! Rifilare, come ha fatto ieri sera la compagine di Spalletti, ben cinque gol alla Juve (5-1 il punteggio finale!) sin qui difesa ermetica della serie A e grazie alla quale era salita sino al secondo posto della classifica, effettivamente non è stata cosa da poco, per cui tutti i meriti sportivi vanno al Napoli, “campione d’inverno” con due giornate d’anticipo sulla fine del girone di ritorno. Del resto i tifosi azzurri non fanno mistero della loro passione calcistica, girando vestiti d’azzurro per i paesi perché tutti vedano, sorridano ed apprezzino. E’ quanto ribadito in mattinata nel centro cittadino venafrano da uno storico tifoso del Napoli che, così come fatto settimane addietro per salutare altro successo napoletano, si è vestito di tutto punto d’azzurro -sciarpa, cappellino, felpa ect.-, ha raggiunto amici e conoscenti su Corso Campano e lì ha esternato tutta la propria soddisfazione per il largo successo napoletano, incassando complimenti e felicitazioni.

”Non c’è stata partita –ha dichiarato il nostro con un largo sorriso a chi si complimentava per il suo abbigliamento ed il successo napoletano- il Napoli ha dominato nettamente e la Juve ne é uscita ridimensionata. Grande partita di tutto il Napoli, che partita dopo partita mostra di meritare lo scudetto ed il titolo di Campione d’Italia ! Manca ancora tutto il girone di ritorno, ma se il buongiorno si vede dal mattino … “. Dopodiché applausi e pacche sulle spalle degli altri tifosi napoletani presenti, mentre l’appassionato venafrano in azzurro non smetteva di gioire e sorridere. Napoli quindi sin qui padrone del campionato per la gioia dei suoi tifosi e la stessa Juve s’è dovuta inchinare alla classica “manina”, meglio alla “manona” di cinque reti impostale dal “ciuccio” partenopeo !