Nella mattinata di oggi, lunedì 30 settembre, si è tenuta in piazza Marconi, davanti all’ingresso del Comune di Isernia, una manifestazione pubblica per levare alta la protesta e per richiamare l’attenzione dei vertici Asrem sulla situazione di criticità in cui versa il “Veneziale”, aggravata dal drastico taglio subito dal servizio di senologia. Iniziativa promossa dal sindaco d’Apollonio e dall’amministrazione comunale.

Mancavano all’appello sette consiglieri comunali che hanno ritenuto inutile e fuori tempo massimo l’azione messa in campo dal primo cittadino. Quale simbolico segno di protesta, è stato sbarrato l’ingresso del Comune. Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci.

Le dichiarazioni del sindaco Giacomo d’Apollonio