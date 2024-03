di Redazione

Fervono i preparativi per l’organizzazione della manifestazione europea “Tamburi per la pace” promossa da E.I.P. Italia – Scuola strumento di pace.

Presso l’Istituto comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso si è svolto l’incontro tra i delegati EIP Molise, Dirigente Scolastico Giuseppe Natilli, Delegato Regionale EIP per il Molise, prof.ssa Italia Martusciello, Vice Presidente Nazionale EIP, prof.ssa Rachele Porrazzo, sostenitrice dell’EIP e prof. Fabrizio Occhionero, Delegato E.I.P. Basso Molise. I delegati e la Vice Presidente hanno messo in cantiere questo percorso formativo Tamburi per la pace – Suoni, Voci, Immagini per la pace! , seguendo le indicazioni del Presidente Nazionale EIP, Anna Paola Tantucci, per offrire ai discenti un incentivo per implementare i principi fondamentali della pace e della non violenza; un’occasione per riconoscere e apprezzare la diversità culturale, religiosa ed etnica, e comprendere l’importanza della tolleranza, dell’accettazione e dell’inclusione nella costruzione di società pacifiche e pluraliste; un momento di confronto con le associazioni e gli stakeholders presenti sul territorio. L’E.I.P. Italia – Scuola strumento di pace, in collaborazione con la Maison Internationale de la Poesie di Bruxelles pour la Journée Mondiale de la Poésie – Enfance UNESCO e l’Ufficio Scolastico regionale del Molise, promuovono l’evento che sarà scandito in due fasi. Nella giornata di giovedì 21 marzo 2024 ogni istituzione scolastica organizzerà autonomamente delle iniziative in linea con il tema “Una fraternità per tutti i valori. Suoni, Voci, Immagini per la Pace!”. Nella giornata di lunedì 25 marzo 2024, presso l’Istituto comprensivo “Igino Petrone”, in via Alfieri 80 a Campobasso, si svolgerà l’evento conclusivo della manifestazione con la partecipazione della Direttrice dell’USR Molise, Maria Concetta Chimisso, della Presidente Nazionale E.I.P., Prof.ssa Anna Paola Tantucci, il poeta Elio Pecora e l’intervento straordinario di Edith Bruck. A tale incontro potranno partecipare le rappresentative di ogni scuola aderente, accompagnate dal Dirigente Scolastico e dal referente del progetto.