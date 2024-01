di Redazione

Nella mattinata di oggi 9 gennaio é stata organizzata dal comitato studentesco di Venafro e sostenuto da molte associazioni della valle del Volturno una manifestazione contro l’inquinamento del nostro territorio. Chiunque ha la possibilità di partecipare può farlo liberamente ,é una manifestazione autorizzata quindi nulla di anomalo.

Si comunica che stanno continuando la raccolta di dati per cercare di creare un registro tumori chiesto non solo dalle varie associazioni ma soprattutto dalla legge , ma a quanto pare la LEGGE per queste problematiche fa fatica ad essere applicata .