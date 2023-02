Sluurpy pubblica online i menù dei ristoranti, con oltre 1.000.000 di menù pubblicati permette agli utenti di consultare prezzi e pietanze e di scegliere con maggiore facilità il ristorante adatto.

La startup, nata nel 2013 in Italia ha da poco espanso il suo campo il altri 67 Paesi tra cui Regno Unito, Spagna, Francia, USA . . .

Trovare il ristorante dei propri sogni non è mai stato così semplice . Il sito è veloce e intuitivo. Si può facilmente cercare e trovare il ristorante, dalle trattorie ai bar, dalle gelaterie alla pasta fresca, dai ristoranti di lusso alle rosticcerie, Sluurpy ha pensato di fornire una guida per rispondere a ogni necessità. Due le sezioni speciali: una dedicata alle catene più famose (McDonald’s, Rossopomodoro…), e dove trovarle, l’altra alle specialità del territorio

Sluurpy guida alla scelta del ristorante giusto

Oggi con internet è più facile avere a portata di un click tutte le informazioni necessarie per conoscere meglio un ristorante. Commenti, recensioni e punteggi guidano alla scelta del luogo più adatto alle varie esigenze.

Con oltre 200.000 pietanze consigliate dai 40.000.000 di utenti che navigano la piattaforma la scelta del ristorante non è mai stata così facile e intuitiva.

Inoltre lo Sluurpometro, un algoritmo proprietario, che raccoglie tutte le recensioni, le valutazioni e i riconoscimenti presenti online e offline elabora i dati e fornisce un punteggio per ciascun ristorante Questo allo scopo di semplificare le abitudini di navigazione degli utenti e aiutarli a individuare la location perfetta..

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA – Sluurpy è una start up bolognese nata nel 2013. La mission è semplice: mettere a disposizione degli utenti del web i menù dei migliori ristoranti d’Italia. L’idea è nata per caso quando, ancora studente, voleva ordinare una pizza da asporto particolare, ma non aveva con sé il volantino. Decide così di raccogliere e digitalizzare i menù, rendendoli disponibili online. Ha raccolto prima i listini della propria città, Bologna, poi ha coinvolto in un grande gioco gli studenti di tutta Italia: una gara a chi raccoglieva più menù. Ampliando il proprio progetto su tutto il territorio italiano. I navigatori possono selezionare i ristoranti direttamente sul sito Sluurpy.it o scaricare la app dedicata, dove, a guidare la scelta, c’è anche il voto dello Sluurpometro, un algoritmo che raccoglie tutte le recensioni dei clienti.

Clicca qui per vedere il video di presentazione dell’app SLUURPY