di Tonino Atella

Conosciamo meglio il neo mister del Venafro, il cassinate 45enne Davide Mancone, che ha appena accettato di guidare il club molisano nella prossima eccellenza regionale. Mister se non sbagliamo è alla sua prima esperienza calcistica in Molise in qualità di tecnico? ”Si –risponde prontamente il nuovo tecnico venafrano- e la cosa mi inorgoglisce e nel contempo mi riempie di responsabilità. Comunque ho accettato in tutta convinzione la guida del Venafro, sperando di far bene e di non deludere le attese di società calcistica e degli sportivi locali, notoriamente assai appassionati”. La sua “filosofia” calcistica ? “Il mio programma, condiviso dalla società del Venafro, è costruire una squadra competitiva che possa effettuare un percorso di crescita compatibile con un progetto a medio termine. Penso ad un Venafro giovane e cercherò di lavorare sulla qualità senza dimenticare il prodotto locale e i ragazzi del settore giovanile”. Mister Mancone, aldilà delle parole gli sportivi venafrani chiedono risultati e soprattutto nel breve, dopo le mediocrità sportive degli ultimi anni. “Si, penso anche a nuovi acquisti e già si sta lavorando al riguardo. Stiamo vagliando una serie di nomi, ma non vogliamo farci prendere dalla frenesia anche se il tempo è tiranno. I profili dei nuovi devono essere quelli di calciatori spendibili nel progetto e che abbiano fame di risultati e nel contempo voglia di istruire e far crescere i giovani. Ad ogni modo una buona fetta del gruppo attuale del Venafro sarà riconfermato”. Lei é cosciente del fatto che “la piazza” calcistica venafrana è esigente e non vuole un altro campionato interlocutorio ? ”Si, ne sono consapevole –ammette Mancone- ed esattamente per questo intendo costruire una squadra che sia in grado di dare fastidio a tutti, naturalmente producendo il miglior calcio possibile e compatibile con le attese della “piazza” venafrana, notoriamente esigente dopo aver conosciuto anni addietro un calcio di buon livello, dove tutti –a cominciare dal sottoscritto- vogliamo tornare nel breve”. Un laziale, Mancone, dalle idee chiare e precise. L’augurio è che alle parole possano seguire fatti concreti per avere finalmente un Venafro vincente, giusto i desiderata degli appassionati sportivi locali. A giorni comunicheremo le date dell’inizio della preparazione che si svolgerà al “Del Prete” di Venafro e di eventuali amichevoli precampionato.